Van schapenwol als isolatie tot een wand gemaakt van juten koffiezakken: demowoning met biogebaseerde bouwmaterialen strijkt neer op Kamp C

Weg- en riolerings­wer­ken in Heultje gaan laatste drie maanden in

Het einde van de weg- en rioleringswerken in de August Cannaertsstraat en de aangrenzende wijk Achterheide in Heultje (Westerlo) komt in zicht. Nadat de werkzaamheden in december 2021 van start zijn gegaan, staan de laatste werken nu ingepland in april, mei en eventueel juni.