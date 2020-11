Vader verkrachtte zoon (12) voor hulp bij seksuele geaardheid: hij krijgt voorwaardelijke straf

Geel Ex-wereldkam­pi­oen veldrijden Paul Herygers wordt vandaag 58 jaar: “Zelf nog op de fiets? Dat zal voor na mijn pensioen zijn”

22 november Paul Herygers wordt vandaag zondag 58 jaar en staat aan de vooravond van zijn pensioen, al merken we daar tijdens een gesprek bij zijn kachel in de Antwerpse Kempen weinig van. Na zeven (!) omzwervingen in de Kempen lijkt hij eindelijk zijn vaste stek te hebben gevonden in Geel. Een terugblik op het turbulente leven van de wereldkampioen. “Alles wat ik destijds aanraakte, veranderde in goud. Vraag maar eens aan Wout van Aert hoe dat voelt.”