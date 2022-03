UniTrips Reisbeurs maakt doorstart als Vakantiesalon Kempen: “We brengen nu de hele wereld onder één dak”

westerloNa edities in 2018 en 2019 maakt UniTrips Reisbeurs komend weekend - na twee jaar coronaperikelen - in het Businesscenter De Regio in Westerlo een doorstart als Vakantiesalon Kempen. In tegenstelling tot de twee voorgaande edities zullen bezoekers er terecht kunnen voor vakanties in zowat alle uithoeken van de wereld dankzij een samenwerking met een twaalftal Belgische touroperatoren.

Onder de naam UniTrips Reisbeurs organiseerde reisorganisatie UniTrips, dat gevestigd is in Westerlo, eerder al in 2018 en 2019 een reisbeurs. Maar aangezien UniTrips gespecialiseerd is in reizen naar Azië en het Midden-Oosten lag de nadruk op de beurs ook op die gebieden. De derde editie van de reisbeurs van komend weekend wordt nu omgedoopt tot Vakantiesalon Kempen en zal een veel groter én diverser aanbod in petto hebben. “De afgelopen jaren ben ik steeds meer gaan samenwerken met andere Belgische touroperators”, vertelt Sjobbe Schellens, zaakvoerder van UniTrips en bezieler van het Amazing Asia Festival in Maasmechelen en Laakdal en het Amazing Thai Festival in Brussel en Leuven.

Volledig scherm De UniTrips Reisbeurs focuste zich op reislocaties in Azië en het Midden-Oosten, nu wordt dat uitgebreid naar de hele wereld. © RV

Voetbalreizen

“Met UniTrips zijn we zelf vooral actief in Azië en het Midden-Oosten, maar steeds vaker kwam en komt de vraag van onze tevreden klanten om ook andere bestemmingen in de wereld uit te werken. In dat geval werken we samen met collega’s uit de sector die hun eigen specialiteiten hebben. Nu komen die partners ook naar ons Vakantiesalon Kempen met een standje, zodat we de hele wereld onder één dak samenbrengen. Er zijn twaalf à dertien touroperators aanwezig, waarbij er één exclusieve partner is voor elk continent.”

Op het Vakantiesalon Kempen kunnen bezoekers hun volgende reis plannen of gewoon inspiratie opdoen tijdens de vele voordrachten. Er zijn standhouders aanwezig met expertise met reizen in Azië, Midden-Oosten, Afrika, Noord-Amerika, Zuid-Amerika, de Caraïben en Oceanië. “We presenteren ook verschillende manieren van reizen. Er zijn roadtrips, maar ook voetbalreizen, treinreizen, cruises en golfvakanties.”

Optredens

Na twee jaar van uitstel door corona kan de nieuwe grotere reisbeurs eindelijk van start gaan. De voorgaande twee edities konden rekenen op zo’n 300 bezoekers. Sjobbe Schellens hoopt dat aantal komend weekend ook over de vloer te krijgen. “De bedoeling is om dit evenement in de toekomst nog meer te laten groeien, met nog meer standhouders, meer belevingen en meer optredens, net zoals men kan verwachten bij de festivals. In onder meer Antwerpen en Brussel heb je al vakantiesalons, hiermee willen wij het startschot geven van een echt vakantiesalon in de Kempen.”

Het Vakantiesalon Kempen gaat door in het Businesscenter De Regio op de Olenseweg in Westerlo, waar ook de kantoren van UniTrips gelegen zijn. Op zaterdag 19 maart is de reisbeurs geopend van 12 tot 18 uur, op zondag 20 maart is dat van 10 tot 18 uur. De toegang tot het evenement is gratis. Tickets kunnen geregistreerd worden op https://www.eventbrite.nl/e/tickets-vakantiesalon-kempen-2022-204770302487.