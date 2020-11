Uitverkoop van 25.000 boeken na faillissement van uitgeverij Kramat

westerloNa het faillissement van uitgeverij Kramat uit Westerlo blijft er nog een immense stock van zo’n 25.000 boeken over. In eerste instantie gaan de curatoren nog op zoek naar een overnemer, maar als die niet wordt gevonden doet veilingkantoor VH Auctions de boeken van de hand via een onlineveiling – althans als de auteurs zelf hun boeken niet willen terugkopen.

Uitgeverij Kramat uit Westerlo deed in oktober een aangifte van faillissement. Als curatoren werden Paul Van Rompaey en Niels Feytons aangesteld, die op hun beurt veilingkantoor VH Auctions uit Temse inschakelden. Het veilingkantoor zal instaan voor de verkoop van de nog overgebleven boeken. Met zo’n 25.000 boeken was het magazijn in Westerlo nog aardig gevuld.

“De zoektocht naar een overnemer is ook nog altijd bezig, maar corona zorgt ervoor dat sommige zaken geremd zijn om de uitgeverij over te nemen. Als er geen overname komt, zullen we in eerste instantie aan de auteurs de vraag stellen of ze hun eigen materiaal zelf willen verkopen. Is dat niet het geval, dan zullen wij de boeken verkopen via een online veiling”, zegt Kurt Van Hunsel van VH Auctions.

Kijkdag

Uitgeverij Kramat was gespecialiseerd in jeugd- en misdaadromans en heeft nog boeken in stock van auteurs als Herman De Jonghe, Gertie Driessen en Toon Goossens. Wanneer de uitverkoop start is evenwel nog niet duidelijk. “Voor bijvoorbeeld een drukkerij die kranten en tijdschriften drukt moet er snel een overnemer komen, in dit verhaal is er iets meer marge. Het gaat ook de prijs van de boeken niet drukken – oudere titels kunnen nog even goed verkocht worden”, vervolgt Van Hunsel.

“Vermoedelijk zal de onlineveiling nog niet voor dit jaar zijn. Voor zoiets moet je een kijkdag organiseren en dat is gezien de huidige coronaproblematiek momenteel niet toegelaten. Zowel in Westerlo als bij ons in Temse zijn we van plan een kijkdag te organiseren.”

Koopje

Iedereen die zich op de website van VH Auctions registreert, kan binnenkort een bod doen op de vele boeken. “De mensen doen graag een koopje op alles wat bij ons verkocht wordt. Het voordeel van een onlineveiling is dat je maar kan mee bieden. De ene persoon heeft vijf euro voor een boek over, de andere twaalf euro. Je ziet live of iemand hoger biedt. De startprijs van een boek zal steeds bepaald worden op basis van de verkoopprijs van het boek in de handel.”