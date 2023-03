Twee drugsdealers gearresteerd bij huiszoeking in Zoerle-Parwijs

RESTOTIP. Bistro Louis in hartje Grob­bendonk: “Hier zie je levende kreeften in het aquarium zitten”

Zin in iets nieuws? Stop met zoeken: hier ontdek je welke horecazaak écht het proberen waard is, van koffiebar tot ijsjeszaak en van brasserie tot fine dining. Deze week: Bistro Louis in Grobbendonk. Een sfeervol, kleinschalig restaurant waar kwaliteit de voorrang krijgt. Klanten kunnen ook terecht bij de winterbar die een plekje kreeg op het terras.