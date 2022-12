Tuur Dierckx en KVC Westerlo pikken de draad weer op tegen Antwerp FC: “Geen enkele reden om van aanpak te veranderen”

Coach Jonas De Roeck loodste zijn team halfweg de competitie naar een voorlopig veilige plek in de linkerkolom. Naar goede gewoonte bleef het dus ook de voorbije weken opvallend windstil in het Westelse Kuipje. “Er valt weinig nieuws te rapen”, beaamt Tuur Dierckx (27). “Alles is rustig en dat is goed. We zijn gewoon blijven werken zoals we de laatste maanden bezig waren. Iedereen voelt zich daar goed bij, dus er is geen reden om van aanpak te veranderen. We hebben een geslaagde stage achter de rug. De resultaten in de oefenmatchen waren misschien niet positief, maar je moet echt wel door de uitslagen heen kijken. Het waren leerrijke duels tegen sterke tegenstanders waar we kunnen op voortbouwen. De fysieke paraatheid werd ook voort aangescherpt zodat we volledig klaar zijn om de draad weer op te pikken.”

Onvoorspelbaar

Het zal nodig zijn, want de maand januari belooft meteen cruciaal te worden, met duels tegen Cercle Brugge, OHL, Zulte Waregem en KV Mechelen. En alles wat dinsdag tegen Antwerp en tussendoor ook tegen Genk nog geraapt zou kunnen worden, is mooi meegenomen. “Het wordt een drukke, interessante maand”, beseft Dierckx. “Daar doe je het nu eenmaal voor als voetballer. We spelen inderdaad tegen een paar rechtstreekse concurrenten, maar het blijft een onvoorspelbaar spelletje. Twee keer op rij winnen en je staat mooi mee bovenin. Als je tussendoor twee keer verliest, zak je even snel weer weg en kan het er plots heel anders uitzien. Alle matchen zijn dus even belangrijk. Dat weten we en we weten ook hoe we daar moeten mee omgaan.”

Jullie laatste match van het jaar wordt een hele mooie: thuis tegen Antwerp. “Een héél leuke affiche”, klinkt het enthousiast. “Antwerp is een topclub met de nodige ambitie, dus de druk ligt bij hen. Op de Bosuil zijn we nog met 3-0 onderuit gegaan, maar we zijn nu een paar maanden verder en dit wordt weer een heel andere wedstrijd. Thuis kunnen we altijd iets meer. Het zal waarschijnlijk weer van de details en van de situaties van het moment afhangen wie uiteindelijk aan het langste eind zal trekken. Ook al is het niet echt een derby, het is toch een duel dat heel fel leeft bij de supporters. Ik verwacht een goedgevuld en sfeervol stadion en hopelijk kunnen we onze bekerstunt van vorig seizoen nog eens overdoen.”

Geen zotte dingen

“Of Westerlo naar een plek in Play-Off 2 moet durven mikken?”, besluit Dierckx. “Daar spreek ik me nu nog niet over uit. Met de middelen en de capaciteiten die we hebben, zowel individueel als collectief, doen we het zeker niet slecht. Maar we gaan zeker geen zotten dingen doen of zeggen. Ons doel is nog altijd om ons zo snel mogelijk in veiligheid te brengen. Eens we dat bereikt hebben, kunnen we vrank en vrij voetballen en dan zien we wel wat de mogelijkheden zijn. Er wordt hier heel hard gewerkt en ik ben er zeker van dat we daar vroeg of laat ook voor beloond zullen worden.”

