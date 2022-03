Tot eind maart snoeiwerken in Koning Leopoldlaan: 38 bomen worden gekapt

De Koning Leopoldlaan, die meer dan 400 laanbomen telt, is een van de historische dreven in Westerlo. Oorspronkelijk was het een beukendreef, maar de beuken zijn 60 jaar geleden vervangen door eiken. Het was toen de bedoeling dat er later één op twee bomen zouden uitgaan, maar dat is nooit gebeurd. In oktober 2021 organiseerde de gemeente Westerlo een buurtvergadering, waarop een boomdeskundige meerdere scenario’s voorstelde om de bomenrijen terug gezond en leefbaar te maken.

Ecovelling

Op basis van de bemerkingen op de infovergadering werkte het gemeentebestuur een plan van aanpak uit dat eind 2021 in een enquête werd voorgelegd aan alle bewoners van de straat. Van de respondenten verklaarde 82 procent zich akkoord met het voorstel. “Dat voorstel betekent dat we 33 bomen, die volgens de boomdeskundige niet gezond genoeg zijn om te laten staan, kappen. Daarnaast ondergaan negen bomen een ecovelling, waarbij enkel de stam nog blijft staan omdat dit voordelig is voor de biodiversiteit”, klinkt het bij het gemeentebestuur.

Heraanplanting

“Daarnaast zijn ook de opmerkingen van de bewoners over specifieke bomen voor hun woning voorgelegd aan een team deskundigen. Daarbij was in het bijzonder aandacht voor de verkeersveiligheid. Mede op basis van die bevindingen hebben we beslist om nog vijf bomen extra te rooien. De belangrijkste reden daarvoor is de veiligheid voor fietsers bij het op- en afrijden van opritten.”

De firma Krinkels startte afgelopen week met de snoeiwerken, die nog tot eind maart in beslag zullen nemen. In het najaar volgt een heraanplanting.