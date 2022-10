Tongelsbos opent nieuwe lees- en snoezelruimte: “Plek waar lezen een plezier wordt en leerlingen rust vinden”

tongerloBLO Tongelsbos, de school voor buitengewoon lager onderwijs in Tongerlo (Westerlo) heeft woensdag haar gloednieuwe lees- en snoezelruimte geopend. De school toverde een oud klaslokaal om tot een sprookjesachtige en groene ruimte waar de leerlingen in alle rust kunnen lezen en snoezelen.

De lagere school van Tongelsbos telt leerlingen met autisme, leermoeilijkheden of gedrags- of emotionele problemen. Voor hen is een leeromgeving waar ze zichzelf kunnen zijn dus essentieel. “Daarom willen we blijven streven naar een schoolomgeving waar rust en ontspanning centraal staan om zo onze leerlingen echt álle mogelijke leerkansen te bieden”, vertellen logopediste Lise Theys en directeur Chris De Ceulaer.

Wegens een gebrek aan ruimte was een lees- en snoezelruimte inrichten tot voor kort echter geen optie. “Onze ‘schoolbibliotheek’ bestond uit drie kasten die, eveneens door gebrek aan ruimte, in de refter stonden. Een rustige, fijne plaats om te lezen was er dus niet. Terwijl een leesruimte, die zowel het leesplezier als de leesvaardigheid van leerlingen stimuleert, uiteraard een enorme meerwaarde voor onze school is.”

Volledig scherm De leerlingen kunnen rustig lezen in hun eigen serre. © RV

Serre

Met de ingebruikname van de nieuwbouw, met turnzaal en vijf klaslokalen, eind vorig schooljaar kwam er wel ruimte vrij. Een voormalig klaslokaal werd zo omgetoverd tot een sprookjesachtige ruimte in het thema ‘bos en park’. In het midden van de ruimte prijkt er een (nep)boom, daarnaast is er een serre waarin de leerlingen zich kunnen terugtrekken om te lezen, een groen snoezelplatform en kunnen de leerlingen zelfs knuffelen met een zachte namaakversie van een schaap en een poes.

“Snoezelen is een kalmerende activiteit die door het prikkelen van de zintuigen het uiten van emoties en gevoelens bevordert”, klinkt het verder. “We investeerden in duurzame materialen om een ruimte te creëren waar lezen een plezier wordt. Dezelfde ruimte stellen we open voor leerlingen die nood hebben aan rust.”

BLO Tongelsbos vroeg voor het project subsidies aan en ging aankloppen bij zelfstandigen uit de buurt. “Zij wilden ons met bijdragen, variërend van 25 tot 500 euro, steunen. Uiteindelijk hebben we ons einddoel gehaald en konden we onze multifunctionele ruimte inrichten met een budget van 10.000 euro.”

Volledig scherm De schoolbib bevindt zich nu op een rustige plek. © RV

Volledig scherm De leerlingen kunnen knuffelen met een zachte namaakversie van een schaap en een poes. © RV

Volledig scherm In het midden van de ruimte staat een (nep)boom. © RV

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.