Toneelkring Kunst en Geest Westerlo brengt komedie ‘Ladies Night’ op de planken

Het originele theaterstuk is van de hand van Stephen Sinclair en Anthony McCarthen. Na de sluiting van een belangrijke fabriek in een klein provinciestadje is een massale werkloosheid het schrijnende gevolg. Enkele werkmakkers blijven niet bij de pakken neerzitten en besluiten hun eigen lot in handen te nemen. Om geld in te zamelen, gaan ze ‘strippen’, wat tot hilarische situaties leidt.