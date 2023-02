Thomas Van den Keybus (KVC Westerlo) voor de komst van Union zaterdagavond: “We zullen wakker moeten zijn”

De zuinige overwinning op Stayen was misschien wat a-typisch voor het huidige Westerlo, maar het was wel een hele belangrijke. “Echt spectaculair was het inderdaad niet”, beseft Thomas Van den Keybus. “Die penalty hadden we zelf afgedwongen met een mooi uitgespeelde actie. Met elf tegen tien had de coach tijdens de rust gevraagd om de partij volwassen uit te spelen en dat hebben we ook gedaan. Dat bewijst dat we het ook op die manier over de streep kunnen trekken.”

Zaterdag wordt het ongetwijfeld weer een heel andere wedstrijd? “We kennen de kwaliteiten van Union. Het is een heel stevige ploeg en zij spelen nu al twee jaar ongeveer op dezelfde manier. Hun coach gaat ongetwijfeld om een reactie vragen, want na die één op zes kunnen ze zich tegen ons eigenlijk geen puntenverlies meer permitteren. Ik denk dat Union met een duidelijk plan naar Westerlo gaat afzakken, dus we zullen wakker moeten zijn.”

Play-Off 2

Anderzijds, gezien jullie prestaties zal het respect naar Westerlo toe ook wel aanwezig zijn bij Union? “Klopt”, aldus Van den Keybus. “In de heenmatch hebben we het hen knap lastig gemaakt, dus ze weten daar ook wel dat Westerlo niet zomaar op te rollen valt. Als de twee ploegen er zaterdag vol voor gaan, zou het wel weer eens een mooie voetbalavond kunnen worden.”

Westerlo kan sinds vorige week al tegen een klein stootje in de top acht. Spreken ze in het Kuipje nog altijd alleen maar over het behoud? “Daar hamert de coach heel fel op”, lacht Van den Keybus. “Maar het behoud lijkt nu inderdaad toch wel zeker te zijn. En nu moeten we dus vol voor dat Play-Off 2-ticket durven gaan. Dat mag gezegd worden. We staan op een heel mooie plaats en het zou zonde zijn, mochten we dit nog uit handen geven. Maar goed, in deze fase van de competitie kunnen er soms al wel eens verrassende resultaten vallen, dus het zal nog vechten worden tot de laatste speeldag om ons doel te bereiken.”

Eén familie

Ook Thomas Van den Keybus zelf lijkt intussen weer helemaal boven water gekomen te zijn. “Ik heb inderdaad een tijdje vanop de bank moeten toekijken”, besluit de 21-jarige huurling van Club Brugge. “Dat was een moeilijke periode, maar dat hoort nu eenmaal bij het voetbal. Alles gebeurt nu eenmaal met een reden en ik durf te zeggen dat ik er als persoon en als speler beter uitgekomen ben. Ik ben altijd in mijn kwaliteiten blijven geloven, ben altijd keihard blijven werken op training en daar pluk ik nu de vruchten van. Dat is nu eenmaal ook de kracht van onze ploeg. We vormen allemaal één geheel, één familie en willen voor elkaar door het vuur gaan.”

