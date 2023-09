Het sprookje van Real Elmos Herentals. Van caféploeg naar topclub met profs uit hele wereld: “Onze eerste match verloren we met 9-1”

Van het allerlaagste trapje bij de liefhebbers, dribbelend langsheen elf titels richting de top van het professionele zaalvoetbal in België. De geschiedenis van Real Elmos Herentals leest als een sprookje dat maar blijft duren. Voetballers van onder de kerktoren in Noorderwijk ruimden ondertussen plaats voor balgoochelaars uit onder meer Spanje, Portugal, Argentinië en Kroatië. Met dank aan onder meer Eddy Lambaerts (62), die in 1986 mee aan de wieg stond van de futsalclub. Ondertussen gaf Eddy de voorzittersfakkel door aan ex-wielrenner Nick Nuyens. “Wanneer het vroeger nodig was, sprong de cafébaas van Berkemus wel eens in om op het veld te komen staan.”