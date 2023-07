Stevige buien met een enkele keer onweer in Westerlo vandaag

Zes verdachten gearres­teerd in grootscha­lig onderzoek naar bezit en handel van verboden wapens en drugs

De lokale politie van Turnhout is dinsdagochtend op verschillende locaties in Lille, Merksplas, Olen en Vorselaar binnengevallen in het kader van een groot onderzoek naar het bezit van en de handel in verboden wapens en verdovende middelen. Er werden zes verdachten gearresteerd.