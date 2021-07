Sporta-jongeren weer thuis nadat bus in Frankrijk in vlammen opging: “Door deze gebeurtenis hebben we een nog hechtere band gekregen”

Westerlo Bestuurder wordt onwel en knalt tegen boom

5 juli Op zondag 4 juli is een chauffeur onwel geworden achter zijn stuur op de Olenseweg in Westerlo. De 56-jarige man uit Herselt verloor zo de controle over zijn voertuig en reed tegen een boom. Het slachtoffer is gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar verkeert niet in levensgevaar.