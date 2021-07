Sporta-jongeren weer thuis nadat bus in Frankrijk in vlammen opging: “Door de brand hebben we een nog hechtere band gekregen”

Het ongeval op de snelweg A75, in de omgeving van Clermont-Ferrand, gebeurde in de nacht van maandag op dinsdag rond 2.30 uur. De bus, die op de terugreis was van een kamp in het Spaanse L’Estartit, kreeg een klapband en ging niet veel later volledig in vlammen op. Iedereen kon de bus tijdig verlaten, maar alle bagage ging wel verloren.