Snelheidsduivel raast aan 127 km/u door Oevelse dreef

Eind januari had de politie na enkele klachten ook al een controle in de Oevelse dreef uitgevoerd. “Uit deze controle van afgelopen donderdag blijkt dat het aantal bestuurders dat de verkeersborden uitgezonderd plaatselijk verkeer negeert sterk afneemt. We zullen de controles in de Oevelse dreef blijven herhalen”, klinkt het bij de politie.