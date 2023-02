SILA Westerlo vergroent en onthardt speelplaats: “Het wordt een aangename picknickweide voor de leerlingen”

De groenere en ontharde speelplaats bij SILA Westerlo is een samenwerking tussen verschillende partners. Zo loopt er bij de provincie Antwerpen het project Groene Oases, waarbij scholen 70 tot 100 procent van hun investeringskosten voor een groene speelplaats terugbetaald kunnen krijgen. Een aanbod waarop SILA Westerlo graag inging.

Picknickweide

Het idee voor die groene oase ontstond vanuit het Erasmus+-uitwisselingsproject EcoMentality, waarbij leerlingen uit heel Europa samen nadenken over ecologie en duurzaamheid. In het geval van SILA Westerlo was er een uitwisseling met scholen in Hongarije en Portugal. Als project in Westerlo werd geopteerd voor een vergroening van de speelplaats.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm © Wouter Demuynck

“We willen van deze grijze speelplaats een meer groene en biodiverse plek maken, zodat leren en leven hier nog aangenamer wordt”, vertelt directeur Tinne Mertens. “Aan de zijkanten planten we haagjes en er komen ook allerlei bloemen en bomen. Het is de bedoeling dat het een echte picknickweide wordt. Over enkele weken kunnen we de bloemen en het gras zaaien. Tegen eind april zou alles klaar moeten zijn. We hopen in de toekomst ook nog andere vergroeningsprojecten op onze speelplaats te kunnen aanvatten.”

Minder warme speelplaats

SILA Westerlo was een van de eerste scholen die op het project van de provincie Antwerpen intekende. “Ik moet niet vertellen hoe belangrijk vergroening is”, vertelt gedeputeerde Jan De Haes (N-VA). “Het zorgt ervoor dat water beter kan infiltreren en hierdoor zal de speelplaats ook minder warm zijn. Nog belangrijker is dat in het groen vertoeven goed is voor de gezondheid en weerstand. Binnen dit project is SILA Westerlo een voorloper, maar dat geldt eigenlijk voor de hele gemeente. Ook basisscholen Het Lo en De Springplank hebben zich aangemeld en er zitten nog vier andere in de pijplijn.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm © Wouter Demuynck

Op de plek waar nu de aanplantingswerken gestart zijn was vroeger al een graspleintje waarop gevoetbald kon worden, maar dat werd nauwelijks gebruikt. Het perceel wordt nu niet enkel diverser met bloemen, planten en bomen, maar ook fiks uitgebreid. Daarvoor dienden er onthardingswerken te gebeuren, die de gemeente Westerlo op zich nam.

De technische dienst verzorgde de grondwerken van 900 vierkante meter aan speelplaats. “De grotere kraan- en grondwerken hebben we voor onze rekening genomen”, zegt schepen van Openbare Werken Filip Verrezen (CD&V). “We hebben de verharding afgevoerd en ook compost in de grond aangebracht, zodat de planten hier alle kansen krijgen.”

Volledig scherm Tegen eind april zou het geheel af moeten zijn. © Wouter Demuynck

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.