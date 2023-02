Rubin Seigers en KVC Westerlo staan zondag voor zespuntenmatch tegen STVV: “We mogen niet in de val lopen”

Het belooft alweer een belangrijk weekend te worden voor de ploegen die graag een Play-Off 2-ticket willen bemachtigen. Westerlo kan zichzelf zondag op Stayen alvast in een gunstige positie brengen, maar het kan even goed een paar plaatsen moeten prijsgeven. “Ik denk dat niemand van ons echt bezig is met de rangschikking”, klinkt het bij Rubin Seigers. “Het heeft ook geen zin om op dit moment al te gaan speculeren, of om te kijken wat de andere ploegen doen. Onze focus ligt telkens op de eerstvolgende wedstrijd. En dat is nu toevallig tegen een van onze rechtstreekse concurrenten. Je kan dus inderdaad wel van een zespuntenmatch spreken, maar we gaan onszelf daardoor geen extra druk opleggen.”

Niet aanpassen

Tegenstander Sint-Truiden lijkt op kousenvoeten aan een opmars bezig te zijn.

“STVV is inderdaad wat onder de radar gebleven tot nu toe. Het is een heel ervaren ploeg, met hun eigen spelstijl. De Limburgers wachten meestal af tot het moment dat de tegenstander ongeduldig wordt en dan staan ze klaar om elk foutje meteen af te straffen. In die val mogen we dus niet trappen. Ze scoren niet zo veel, maar krijgen ook weinig goals binnen. Ik verwacht zondag dus een eerder gesloten wedstrijd. Sint-Truiden is bovendien de enige club in de competitie met een kunstgrasveld. Dat is altijd even aanpassen voor de andere ploegen, maar we zijn erop voorbereid. Of mijn verleden bij RC Genk nog meespeelt tegen STVV? Bij de jeugd was die rivaliteit nog wel wat merkbaar, maar dat is nu totaal niet meer het geval.”