Roman Neustädter (KVC Westerlo) na spektakelstuk tegen AA Gent (3-3): “We slikken nog altijd te veel tegendoelpunten”

Dit was nog eens een propagandamatch voor het Belgisch voetbal? “De fans hebben inderdaad een mooie wedstrijd gezien”, wist Roman Neustädter na afloop. “Uiteraard zijn we ontgoocheld dat we niet konden winnen, maar ik denk dat iedereen uiteindelijk wel kon leven met dat gelijkspel. Er had meer ingezeten, maar soms moet je tevreden zijn met een punt.”

“Er worden inderdaad veel te gemakkelijk doelpunten weggeven”, was de vaststelling. “Niet alleen zaterdag, maar dat is eigenlijk al het ganse seizoen zo. Gent heeft niet al te veel kansen gehad, maar elk foutje werd meteen afgestraft. Dat is nu eenmaal de kwaliteit van een topploeg. Die penalty viel wat ongelukkig, maar we hebben het hoofd niet laten hangen. Ook na de 1-2 zijn we voor elkaar blijven vechten. Dat geeft aan dat de mentaliteit in de groep heel goed zit. In het begin van het seizoen hadden we een match als deze misschien nog verloren. Nu hebben we getoond dat we nog kunnen terugkeren uit een moeilijke situatie. Dat is positief.”

Defensieve foutjes

Roman Neustädter blijft er opvallend relaxed bij. “Waarom zou ik stress hebben?”, lacht de 34-jarige Russisch-Duitse verdediger. “Natuurlijk is het frustrerend om veel doelpunten binnen te krijgen, maar een verdediger heeft niet altijd de makkelijkste job. Het is zeker niet zo dat we er telkens afgelopen worden, of dat we uit verband gespeeld worden. Met mijn ervaring probeer ik de situaties goed in te schatten en de juiste loopacties te doen. Daar kan je ook al veel mee oplossen. De groep is vrij jong, dus het is normaal dat er soms nog foutjes gemaakt worden. We moeten er uit leren en gewoon blijven voortdoen.”

Goed voetbal dus, maar Westerlo pakt wel maar twee op zes en schiet dus niet veel op in de rangschikking. “Klopt”, besluit Neustädter. “Maar dat is nu voorbij en daar kunnen we niets meer aan veranderen. Er zijn nog negen matchen te spelen en de focus ligt nu alweer op de match van volgende week op STVV.”