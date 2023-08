Rietfeesten verwelkomen Oekraïense muzikant als special act

Inbrekers stelen geld en juwelen

Dieven zijn een woning binnengedrongen aan Stippelberg in Westerlo. De daders sloegen dinsdag toe in de loop van de dag. De bewoners ontdekten dinsdagavond dat er een raam aan diggelen was geslagen. De daders slaagden er in om zowel geld als juwelen buit te maken.