Replay Festival, muzikale kroegentocht en een taekwondo-festival: 5 tips voor het verlengde 1 mei-weekend in de Kempen

Tiende verjaardag van Vals Paterke wordt gevierd met Grand Cru-bier: “Zo overtuigd van mijn recept dat ik het meteen op grote schaal heb laten brouwen”

Het Geelse streekbier Vals Paterke mag zich sinds dit jaar een tiener noemen. Dat jubileum zet Ivan Geudens (47) van brouwerij ‘t Drankorgel uitgebreid in de verf, want naast een gloednieuw Grand Cru-bier van tien graden staat maandag ook een feest in De Bloemfabriek in Geel-Ten Aard op het programma, waar bezoekers van het volledige Vals Paterke-gamma kunnen genieten. “Ik dacht tien jaar geleden dat ik mijn eerste 1.000 liter op een jaar tijd wel zou kwijt geraken, maar na twee weken was het al de deur uit.”