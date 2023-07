MIJN STAD. Bakker Peter Steurs (58) over zijn Geel: “Veel kritiek op die gerooide bomen in Belse bossen, maar zie het resultaat nu eens”

De pistolets op zondagochtend? Die halen de inwoners van Holven bij warme bakker Peter Steurs (58), die intussen al de derde generatie achter de ovens gestalte geeft. Maar waar kan je hem vinden wanneer hij niet met allerhande beslag in de weer is? Niet alleen in Holven, maar ook in het gehucht Kievermont, waar hij al jaren woont. Maar ook voor Geel zelf is de liefde groot. “Er is één plekje waar je in alle vroegte heel wat wild kan spotten.”