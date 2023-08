Klompenmu­se­um Den Eik trekt volop de inclusieve kaart met filmpjes in gebaren­taal

Het Klompenmuseum Den Eik in Laakdal is weer een beetje inclusiever geworden. Stichting Kempens Landschap lanceert er namelijk een filmpje voor slechthorende en dove bezoekers zodat ook zij meer te weten kunnen over de intrigerende, uitstervende stiel van de klompenmakers.