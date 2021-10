RECONSTRUCTIE. Luc (53) zet zelfmoord van echtgenote in scène: moordenaar gaat vrijuit maar wordt jaren later toch ontmaskerd

Westerlo Dieven stelen houten palletten uit loods

19 oktober Dieven hebben zich toegang verschaft tot een loods aan Potattenhuizen in Westerlo. Ze drongen de loods binnen om nadien aan de haal te gaan met houten palletten. De diefstal werd maandagnamiddag rond 15.40 uur vastgesteld, maar er was een week niemand in de loods geweest. De dieven kwamen dus mogelijk al enkele dagen eerder langs.