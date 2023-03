Prins Simon de Merode valt in de prijzen met zijn kasteel: verwarming met aquathermie wint award

Het gloednieuwe aquathermiesysteem van het kasteel de Merode in Westerlo is vrijdagavond in de prijzen gevallen op de Techlink Awards in Genk. Sinds kort verwarmt prins Simon de Merode zijn kasteel met water uit zijn eigen slotgracht - een aquathermie-installatie van die omvang is in ons land nog ongezien.

Techlink, de Belgische beroepsfederatie voor techniek- en installatiebedrijven, organiseerde de Techlink Awards voor het tweede jaar op rij om de aandacht te vestigen op projecten van haar leden die de energietransitie bevorderen. Het aquathermiesysteem van het kasteel de Merode deed mee in de categorie ‘Optimalisatie van de energie-efficiëntie (renovatie)’, waarbij nagegaan wordt op welke manier en met welke technieken het energieverbruik van een bestaand gebouw tijdens een renovatie drastisch is gereduceerd.

Het ingenieuze systeem in Westerlo kwam uiteindelijk als winnaar uit de bus. Prins Simon liet onlangs in het kasteel een warmtepomp installeren die gebaseerd is op warmtewisselaars. Die warmtewisselaars liggen in de slotgracht om de warmte van het water te recupereren en zo het kasteel te verwarmen. Een unicum in België. Het huzarenstukje was een samenwerking tussen studiebureau EXTRAQT uit Leuven en installatiebedrijf Eco-Technix uit Rotselaar.

Volledig scherm Voor het aquathermie-systeem was 100 meter aan leidingwerk nodig. © EXTRAQT

100 meter leidingwerk

“De uitdaging om in een bestaand gebouw een warmtepomp te installeren is een stuk groter dan in een nieuwbouwwoning. En als de vraag komt van een 14de-eeuws kasteel is de uitdaging nog vele malen groter”, zegt Stijn De Jonge van EXTRAQT. “Een slotgracht of vijver is wel een ideale bron voor aquathermie. Na de nodige haalbaarheidsanalyses werd besloten om het project in de praktijk te brengen.”

De warmtewisselaars werden in de slotgracht geplaatst en via 100 meter leidingwerk gekoppeld aan de waterpomp in het kasteel. De warmte gegenereerd door de waterpomp wordt afgegeven aan een buffervat. Vanuit dat buffervat worden de radiator-circuits in het kasteel, dat voorheen werd verwarmd met warmtekrachtkoppeling, gevoed.

Volledig scherm Prins Simon de Merode. © Mine Dalemans

Zonnepanelen

“Tussen de bodem van de vijver en de lucht heb je altijd een warmteverschil, omdat water tot de eerste 50 cm een isolatiefactor heeft. Daaronder is de temperatuur dus hoger dan buiten. Dat warmteverschil gaan we recupereren”, deed prins Simon zijn plannen aan onze krant uit de doeken in november 2022, toen de werken bezig waren.

Op het kasteel kan de prins geen zonnepanelen plaatsen, maar op het dak van het Historalia-magazijn liggen wel zonnepanelen. Zo komt de elektriciteit van de warmtepomp ook deels van een hernieuwbare bron. “Zo proberen we ons steentje bij te dragen aan een duurzame wereld”, klonk het destijds. “Natuurlijk speelt het financiële plaatje ook een rol, maar het is vooral beter voor de planeet. Wat voor zin heeft het immers om je kasteel te onderhouden en conserveren voor de toekomstige generaties als je tegelijkertijd de planeet kapotmaakt?”

Volledig scherm De warmtewisselaars in de slotgracht vormen de bron voor de warmtepomp. © RV

Volledig scherm De warmtepomp in het kasteel. © EXTRAQT

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.