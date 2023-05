Politie Zuiderkempen int 6.800 euro aan boetes bij controles van vrachtwagens

Kringwin­kel verhuist van Laakdal naar Geel

Op zaterdag 3 juni sluit de vestiging van de Kringwinkel haar deuren in Laakdal. Het huidige huurcontract was immers afgelopen en kon niet meer verlengd worden. De nieuwe Kringwinkel heropent op zaterdag 24 juni langs de Grote Steenweg in Geel, zo’n zes kilometer verderop.