Politie betrapt 16 chauffeurs die onder invloed van alcohol of drugs achter het stuur zitten

olen/Geel Groothan­del voor huisdierac­ces­soi­res Flamingo Pet Products bouwt nieuw hoofdkan­toor en magazijn naast Olen Shopping Park

Op de Geelseweg in Olen, vlak naast het Shopping Park, bouwt de groothandel voor huisdieraccessoires Flamingo Pet Products momenteel een nieuw hoofdkantoor en magazijn. Het bedrijf is momenteel gevestigd in een pand op Hagelberg in Geel, dat gezien de sterke groei van de afgelopen jaren te klein is geworden.

13 december