Pietro Perdichizzi en KVC Westerlo leggen Union over de knie na alweer een spektakelstuk in het Kuipje (4-2): “We genieten, maar de voeten blijven op de grond”

Spektakel. Alweer. In het Kuipje. Wat een wedstrijd van Westerlo zaterdagavond tegen Union! De ambitieuze Brusselaars moesten zich herpakken na de recente één op zes, maar het waren de Kemphanen die meteen het heft in handen namen. Een strafschop maakte uiteindelijk het verschil, maar finaal viel er niks af te dingen op de zege van Westerlo, dat nu zelfs -stiekem- mag beginnen dromen van een plaats in Play-Off 1.

“Ongelofelijk”, klonk het achteraf bij Pietro Perdichizzi. “Alle ingrediënten waren aanwezig om er een mooie wedstrijd van te maken. In tegenstelling tot wat men vooraf misschien verwacht had, hebben wij Union van bij het begin onder druk gezet. Dat was ook het plan. Er zat duidelijk de nodige vechtlust in het team. Op die ene tegengoal na hebben we voor de rust nauwelijks iets weggegeven. Of we een groots Westerlo gezien hebben? Eerlijk gezegd, ik denk het wel. We hebben een sterk Union in moeilijkheden gebracht. De meeste ploegen houden niet van een verplaatsing naar het Kuipje. Wij zijn nu eenmaal een moeilijk te ontwrichten geheel.”

Union wist die 2-0-voorsprong nochtans wel goed te maken. “Inderdaad”, aldus Perdichizzi. “Maar wij hebben daar heel goed op gereageerd. We kwamen opnieuw op voorsprong met een penalty. Een discutabele fase want de bal was al weg, maar die verdediger moet daar de fout niet maken. Het was dus een correcte beslissing.”

Voeten op de grond

Als je dit Westerlo bezig ziet, mag men in het Kuipje toch wel stiekem beginnen dromen van meer? “Waarom niet?”, klinkt het. “Maar, we houden de voeten nog altijd op de grond. Je mag niet vergeten dat we pas uit 1B komen, dus we moeten realistisch blijven. Dit was een héél mooie overwinning. We mogen hier eventjes van genieten, maar vanaf maandag ligt de focus alweer op Standard. We blijven het match per match bekijken en dan zien we wel wat er op het einde uit de bus valt. Wat het geheim is van Westerlo? We zijn een hard werkende ploeg, zonder vedetten, maar wel met de nodige kwaliteiten.”

Concurrentie

Pietro Perdichizzi (30) startte tegen zijn ex-club opnieuw in de basis. “Ik heb inderdaad vier mooie jaren beleefd in Union”, aldus de robuuste verdediger. “Ik heb er toen de stap naar eerste klasse niet mee gezet, maar ik ben nog altijd heel blij dat ik voor Westerlo gekozen heb. We zijn hier ook een mooi verhaal aan het schrijven. Ikzelf heb inderdaad even een moeilijke periode achter de rug. Ik heb een tijdje op de bank gezeten en dan heb ik ook nog een spierblessure opgelopen, die mij een drietal weken aan de kant gehouden heeft. Maar goed, dat hoort bij het voetbal. De concurrentie is hier enorm groot, maar dat is ook net onze sterkte. Het is de coach die beslist en het is aan de spelers om elke week opnieuw een plaats in het elftal zien af te dwingen. Dat houdt iedereen scherp.”