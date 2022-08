Philip stapt zijn 19de Dodentocht mee als Willy de Bij voor Berrefonds: “100 kilometer wandelen in een bijenpak? Dat wordt sowieso zweten”

WesterloPhilip Ver Elst (40) uit Oosterwijk stapt vrijdag al voor de 19de keer mee in de Dodentocht, dit keer in een bijenpak. «Onze oudste dochter is helemaal zot van Maya de Bij, er was dus geen andere keuze», lacht Philip. Met zijn wandeltocht wil hij geld inzamelen voor het Berrefonds, een organisatie die families en vrienden van sterrenkindjes ondersteunt.

In Schotse kilt, als Mega Toby of zelf als Popeye: Philip stapte de 100 kilometer van de Dodentocht al in tal van gekke outfits. Dit jaar is het dus Willy de Bij, het beste vriendje van Maya. “Onze oudste dochter Noremarie is helemaal fan van alles Studio 100. Zij had meteen gekozen. (lacht) Het pak werd zelfs geschonken door het productiehuis. Zij stonden er volledig achter”, vertelt Philip. “Al zal ik het pak niet volledig kunnen dragen. Er hoort eigenlijk een knalgele panty bij, maar dat ik vind ik echt ver-schrik-ke-lijk om aan te doen. In de plaats daarvan draag ik vrijdag dan maar gele sportsokken. Dat schuurt minder en is ook minder warm. Maar zweten? Dat zal het sowieso worden in die hitte met zo’n pak aan.”

Volledig scherm Het kostuum van Philip werd dit jaar gekozen door dochtertje Noremarie, die grote fan is van Maya de Bij. © rv

Toch is Philip vastberaden om de Dodentocht ook deze keer te voltooien. “De voorbije 18 keer heb ik de tocht telkens volledig uit gestapt. Na zoveel jaar is de Dodentocht gewoon een deel van mijn leven. Het is een echte microbe. Ik heb zelfs een tattoo van de Dodentocht op mijn been. Ik laat ook elk jaar mijn schoenen pak zegenen door de pastoor in Bornem om zeker te zijn dat ik het haal, een belangrijke traditie”, knipoogt hij. “Het is wel jammer dat deze editie is ingekort naar 65 kilometer door de hitte, want we hebben er zo lang op moeten wachten. Bovendien hoopte ik het goede doel van dit jaar echt eens goed in de schijnwerpers te plaatsen, want dat verdient het Berrefonds wel”, zegt hij. “Toen ik hen vroeg wat zij allemaal doen, heb ik daar letterlijk 4 uur gezeten en gehuild. Hun verhaal heeft mij diep geraakt”.

Sterrenkindjes

Het Berrefonds biedt namelijk een houvast zijn voor (groot)ouders, familie en vrienden wanneer zij een kind verliezen. Ze bieden troost met onder meer herdenkingsbomen en koesterkoffers zodat het sterrenkindje steeds op een mooie manier herdacht wordt en de familie en vrienden hun grote verlies een plekje kunnen geven. “Mijn vrouw en ik zijn gezegend met twee prachtige, gezonde dochtertjes. Maar er zijn zoveel koppels wie dat helaas niet gegund is. Daarom stap ik deze Dodentocht voor hen. Ook al wordt het weer enorm zwaar. Want net als alle andere deelnemers zie ik af tijdens de tocht, maar niet zoveel als de mensen waarvoor ik stap. Mijn pijn is morgen over, hun pijn blijft.”

Quote Net als alle andere deelnemers zie ik af tijdens de tocht, maar niet zoveel als de mensen waarvoor ik stap. Mijn pijn is morgen over, hun pijn blijft. Philip Ver Elst

Philip besloot daarom meteen om de volgende Dodentochten ook voor het Berrefonds te stappen. “Normaal wissel ik om de 3 à 4 jaar van goed doel voor wat variatie. Voor Berrefonds ga ik dat zeker zo lang volhouden. Volgend jaar mag het Berrefonds mijn pak uitkiezen, in samenwerking met mijn dochters”, zegt hij. “Het komt ook zo dichtbij, he. Iedereen wordt in zijn familie of ruime vriendenkring wel eens geconfronteerd met ouders die een kindje verliezen. Ook twee collega’s en een ex-collega van me in het woonzorgcentrum Boeyendaal in Herenthout hebben zo’n verlies zelf al meegemaakt. Voor hen neem ik tijdens de tocht ook een T-shirt mee met de namen van hun kindjes, als eerbetoon.”

Zwart-geel

Daarnaast draagt Philip deze Dodentocht ook op aan twee personen die hij onlangs zelf verloor. “Mijn favoriete nonkel is niet zo lang geleden gestorven. Ook een bewoner in het rusthuis waar ik verpleegkundige ben is onlangs overleden. Van beiden neem ik een bidprentje mee. De Dodentocht geeft je veel om na te denken, om alles van het voorbije jaar een plaatsje te geven”, vertelt hij. “Vandaar dat de kleuren van mijn bijenpakje ook wel symbolisch zijn. Enerzijds zijn zwart en geel de kleuren van mijn favoriete voetbalclub Lierse, waarvan ook mijn nonkel grote fan was. Anderzijds kan zwart ook rouw symboliseren, en geel de sterrenkindjes die aan de hemel schitteren.”

Steunen

Wil jij Philip en het Berrefonds graag steunen? Doe dan een gift via www.iksteun.berrefonds.be.

Volledig scherm Philip stapte de Dodentocht al 18 keer volledig uit. © Liese Demeulenaere

