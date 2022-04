Oude stortplaats in Zoerle-Parwijs moet niet gesaneerd worden: “Dit is geen duurzame en veilige optie”

westerloDe oude stortplaats van Zoerle-Parwijs (Westerlo) moet volgens bodemonderzoek van OVAM niet gesaneerd worden, ondanks vastgestelde verontreiniging met onder meer zware metalen en asbest. Wel gelden er strenge gebruiksadviezen. Vermoedelijk in mei zal het gemeentebestuur de resultaten van het onderzoek toelichten op een infoavond. Oppositieraadslid Frans De Cock (Open & Positief Westerlo) vraagt om toch verdere actie te ondernemen. “Het onaangeroerd laten van deze grond is geen duurzame en veilige optie.”

De voormalige stortplaats, met gronden van zowel de gemeente Westerlo als privé-eigenaars, langs de Zavelstraat, was tussen 1970 en 1978 door de gemeente in gebruik voor huishoudelijk afval. Maar er zijn getuigenissen dat ook particulieren er wel eens hun afval durfden te dumpen. Wie er tegenwoordig langs wandelt zal niet meteen merken dat zich daar een oude stortplaats bevindt. Enkel een paar bordjes die het saneringsonderzoek aankondigen maken voorbijgangers erop attent.

Asbest

De firma Sweco voerde de voorbije jaren, in opdracht van OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij), een onderzoek uit om na te gaan of er verontreiniging aanwezig is in het grondwater en de bodem. De resultaten zijn intussen bekend. Daaruit blijkt dat op verschillende percelen de normen worden overschreden. Het gaat dan onder meer om zware metalen in de bodem en het grondwater en asbest en PAK’s in de bodem. De conclusie luidt evenwel dat een bodemsanering niet noodzakelijk is, omdat er geen humaan toxicologisch, verspreidingsrisico en ecotoxicologisch risico uitgaat van de verontreiniging.

“Wel worden er strenge gebruiksadviezen geformuleerd”, zegt raadslid Frans De Cock. “Zo zijn er beperkingen bij het verzetten van grond en moet er een nieuwe risico-analyse komen bij een herbestemming van de grond. Het komt erop neer: blijf er weg, maar dat vind ik op lange termijn geen oplossing. Het onaangeroerd laten van de grond is geen duurzame en veilige optie. Op dit moment is het gebied zelfs nog niet eens voorzien van een afsluiting.”

Volledig scherm Aan het bebost gebied is niet echt te zien dat het om een oude stortplaats gaat. © Wouter Demuynck

De Cock pleit er daarom voor om de grond toch te saneren en een passende herbestemming van de terreinen te zoeken. “Deze stortplaats vormt een blijvend risico voor de inwoners van Zoerle-Parwijs. Vlakbij heb je de woonwijk Patersbos en de chirolokalen. Mijns inziens zullen deze gronden toch ooit gesaneerd moeten worden, dan kan je het beter niet uitstellen.”

Infovergadering

Het schepencollege nam begin januari nota van het rapport. “Toen hebben we beslist dat we hierover een infovergadering moeten organiseren voor de gemeenteraadsleden, milieuraadsleden, eigenaars van de gronden en buurtbewoners”, zegt schepen van Milieu Clyde Tai-Apin (CD&V). “Dat zal gebeuren in De Zoerla, maar een precieze datum ligt nog niet vast. Voor april zal het vermoedelijk nog niet zijn, we hopen het in mei ergens te kunnen organiseren.” Op die infoavond zullen OVAM en de firma Sweco het rapport verder toelichten.

Schepen Tai-Apin ziet er geen heil in om de gronden nu te saneren. “Het is een ander verhaal als de gemeente daar bepaalde plannen zou hebben. Maar als je nu saneert, moet je nu plannen hebben. En dat is niet het geval. Bovendien vormt ook een sanering een risico. Als je asbest opgraaft, dan komt het vrij en kan het wegwaaien. Ook het transport van die stoffen kan gevaarlijk zijn. Binnen pakweg twintig jaar zullen misschien ook de technieken om zulke stortplaatsen aan te pakken anders en beter zijn, doordat er meer kennis daarover is opgedaan.”