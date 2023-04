Opnieuw lessenreeks Start to Padel voor 55-plussers

Fietser gewond na aanrijding op kruispunt

Een 32-jarige man uit Pelt is woensdagochtend gewond geraakt bij een verkeersongeval in Westerlo. Het ongeval gebeurde omstreeks 8.30 uur op het kruispunt van Moestoemaat en de Heidestraat. Het slachtoffer was onderweg met zijn fiets en werd ter hoogte van het kruispunt aangereden door een auto. De fietser is gewond naar het ziekenhuis in Geel gebracht.