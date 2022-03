Opnieuw gegidste wandelingen in abdij van Tongerlo

Kempen Onze weekend­tips voor de Kempen: van circus over een schlager­feest tot schaatsen in open lucht

Nu de coronabarometer code geel aangeeft, mogen we ons stilaan terug verwachten aan wat meer evenementen. Misschien is je weekend al helemaal volgeboekt. Maar heb je nog geen plannen voor het weekend van 12 en 13 maart? Dan lijsten wij vijf leuke activiteiten in de Kempen voor je op. Van activiteiten voor heel het gezin tot een evenement om eens lekker uit de bol gaan met je lief.

11 maart