Onderhoudswerken aan voetpaden en groenstroken in Trienenkant gaan laatste fase in

Trienenkant is de grootste wijk van Westerlo met vijftien straten en 344 huizen. De wijk werd aangelegd in de jaren 70, 80 en 90. Voldoende brede, goed begaanbare stoepen, zonder hindernissen, zijn belangrijk in een wijk waarin de gemiddelde leeftijd van de bewoners stilaan hoger en hoger wordt. Overhangende hagen worden daarbij als storend ervaren.

Voetpaden vernieuwd en bermen opgefrist

In de andere straten van de wijk werden de stoepen al vernieuwd. Waar nodig werden de struiken en bomen in de straatbermen aangevuld, vernieuwd of vervangen. Ook opritten naar woningen werden vernieuwd als ze in slechte staat waren.

Datzelfde staat nu ook te gebeuren in de laatste drie straten. Per straat is ongeveer drie weken werk nodig. Om de stoepen te kunnen heraanleggen is het nodig dat alle privéhagen en -struiken die over de stoep groeien ingekort zijn. Wie dat nog niet deed kreeg een briefje in de bus van de aannemer met het verzoek om daarvoor te zorgen. Tijdens werkzaamheden geldt een stilstaan- en parkeerverbod aan beide zijden van de weg.

Glasvezelnetwerk

In de tweede helft van 2021 liet Fiberklaar weten dat ze een glasvezelnetwerk willen aanleggen in Voortkapel, Oevel en Tongerlo, en dus ook in Trienenkant. Tijdens deze laatste fase van de werkzaamheden wordt een wachtbuis voor het glasvezelnetwerk geplaatst, waarna de voetpaden worden heraangelegd.

LEES OOK

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.