Omgevallen beuk beschadigt tiental graven op begraafplaats in Oevel

Voetbal Jupiler Pro League Lukas Van Eenoo en KVC Westerlo hebben nog iets recht te zetten tegen KV Kortrijk: “Ons niveau zal weer omhoog moeten”

Het was even schrikken vorige zaterdag op Sclessin, waar KVC Westerlo verrassend kansloos met 2-0 onderuit ging tegen Standard. Geen man overboord echter voor de Kemphanen, die zaterdagavond in het eigen Kuipje gewoon weer vrank en vrij hun zevende plaats gaan verdedigen tegen KV Kortrijk.