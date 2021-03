Nog geen week open, maar privésauna moet weer sluiten door zware brand: “Ik heb alles zelf gebouwd. Dan doet dit zeker pijn”

oevelVan pech gesproken. De privésauna’s mogen sinds deze week weer open, maar Aquasana in Oevel (Westerlo) moet voor onbepaalde tijd weer sluiten door een zware brand die er woensdagochtend woedde. De brand bleef beperkt tot de jacuzzi, maar zorgde er wel voor dat de hele ruimte zwartgeblakerd is. “Met de opstart heeft het niets te maken. Het is gewoon puur toeval”, zegt zaakvoerder Sven Verdyck.

Het was personeel van Aquasana dat in de privésauna in de Dennenstraat - in de Dumpelstraat heeft Aquasana nog een andere vestiging - woensdagochtend uitkwam op de brand toen ze wilden opstarten. Zaakvoerder Sven Verdyck werd meteen verwittigd. “Het is misschien ergens jammer dat ik net aan de andere vestiging woon, anders had ik de brand sneller kunnen opmerken. Maar eens zo’n brand begonnen is, kan je uiteindelijk toch niet meer binnen. Het hing binnen vol zwarte rook toen ik aankwam. Toen de brandweer arriveerde, was de brand al vanzelf uitgegaan.”

Volledig scherm De brand ontstond door een technisch defect aan de jacuzzi. © Wouter Demuynck

Kelder onder water

Het parket stelde een branddeskundige aan om de brand te onderzoeken. Wellicht ontstond die door een technisch defect aan de jacuzzi. “Maar sinds middernacht stond die zonder stroom. Op de camerabeelden is wel vanaf 2 uur al rook te zien. Was de jacuzzi misschien al aan het smeulen toen die nog opstond? Van de jacuzzi schiet nauwelijks nog iets over, dus het is niet te achterhalen wat er juist gebeurd is.”

De schade aan de privésauna is hoe dan ook niet te overzien. Brandschade is er enkel aan de jacuzzi zelf, maar daarnaast is er veel hitte- en rookschade. Door de hitte zijn de ramen gebarsten en raakten de plafonds beschadigd, alles ligt vol roet en er hangt een hardnekkige rookgeur. “De kelder is ook nog eens volledig onder water gelopen, doordat de buizen van het zwembad gesmolten zijn. In die kelder staan de bijhorende technische installaties van de privésauna en die zijn dus ook allemaal kapot.”

Volledig scherm Ook het zwembad moest het ontgelden. © Wouter Demuynck

Alles zelf gebouwd

Een brand komt natuurlijk nooit gelegen, maar dat de privésauna net getroffen wordt in de week dat ze weer mogen openen na een maandenlange sluiting is een wel heel spijtig toeval. “Met de opstart zelf heeft het niets te maken. Het is inderdaad gewoon puur toeval. Ik heb destijds alles hier zelf gebouwd. Dan doet dit zeker wel pijn.”

Op de bovenverdieping heeft Aquasana nog een aparte unit. Daar ligt ook wel roet, maar voor de rest is daar geen schade. “Als de technische installatie in de kelder weer in orde is, zal die unit relatief snel weer kunnen openen. Dat zal ook wat afhangen van de schade in de kelder. Hopelijk zijn de leidingen in de kelder nog in orde. Ik heb er geen idee van wanneer alles beneden hersteld zal zijn. Ik vermoed dat dat toch drie tot zes maanden zal duren.”

Volledig scherm De kelder, waar alle technische installaties staan van de privésauna, is onder water gelopen doordat de leidingen van het zwembad gesmolten zijn. © Wouter Demuynck

Volledig scherm Op de eerste verdieping is er nog een unit, dat geen schade opliep maar waar ook wel vuil ligt. © Wouter Demuynck

Volledig scherm De privésauna is volledig zwartgeblakerd. © Wouter Demuynck

Volledig scherm De privésauna is volledig zwartgeblakerd. © Wouter Demuynck

Volledig scherm De privésauna is volledig zwartgeblakerd. © Wouter Demuynck