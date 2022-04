Nieuwe afslagstrook, veilige fietsoversteek en toegankelijke bushaltes aan ‘t Kuipje

tongerlo/herentals Eerste paaskamp van To Walk Again in Spor­ta-cen­trum: “Het is prachtig om die glinste­ring in hun ogen te zien”

In het Sporta-centrum in Tongerlo (Westerlo) organiseert To Walk Again deze week voor het eerst een paaskamp voor kinderen en jongeren met een fysieke beperking. Voorheen vonden de kampen van To Walk Again enkel in de zomer plaats, maar nu is het aanbod dus uitgebreid, want ook in het najaar staat er voor het eerst een herfstkamp op het programma. Daarvoor blijven giften en sponsoracties essentieel. Dirk Vandervelden, die momenteel voor de Herentalse vzw geld inzamelt door langs alle 581 gemeenten in België te fietsen, kwam woensdag een kijkje nemen in Tongerlo en was onder de indruk. “Het is prachtig om die glinstering in hun ogen te zien.”

6 april