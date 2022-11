Nieuw openbaar onderzoek rond windmolendossier in Hulshout-Heultje nadat Luminus plannen wijzigt

hulshout/heultjeEr is een nieuw openbaar onderzoek van start gegaan rond de aanvraag van Luminus om vier windturbines in het industriepark Hulshout-Heultje te bouwen. Dat gebeurt omdat de aanvrager in volle beroepsprocedure de plannen nog wijzigde. Woensdagavond vindt er een nieuwe infovergadering over die gewijzigde plannen plaats.

Luminus kreeg eind mei 2022 een vergunning van de provincie Antwerpen voor de bouw van drie windturbines in de industriezone: één in Heultje (Westerlo) en twee op het grondgebied van Hulshout. Een vergunning voor een vierde windmolen in Hulshout werd door de provincie geweigerd.

Infovergadering

Net zoals enkele buurtbewoners die zich in een actiecomité verenigden ging het gemeentebestuur van Westerlo in beroep tegen die beslissing. Dat beroep wordt nu behandeld door de Vlaamse overheid. Tijdens de beroepsprocedure werden enkele wijzigingen aangebracht door de aanvrager, waardoor er een nieuw openbaar onderzoek nodig is. Dat loopt nog tot en met 26 november.

De gemeente Westerlo organiseert een infovergadering over deze gewijzigde aanvraag op woensdag 9 november om 20 uur in De Zoerla in Zoerle-Parwijs. Luminus stelt op die bijeenkomst het project voor. Aansluitend is er een vragenronde.

Conceptnota

De Vlaamse overheid beslist in beroep over de toekenning van de vergunning. Uiterlijk op 14 januari 2023 moet daarover een beslissing gevallen zijn. Het Westelse schepencollege, dat eerder telkens een negatief advies gaf, moet ook een nieuw advies geven over de gewijzigde aanvraag.

Dat advies zal gebaseerd zijn op wat gezegd wordt tijdens deze infovergadering en op de conceptnota hernieuwbare energie. In die conceptnota staat dat de gemeente Westerlo enkel mogelijkheden voor windturbines ziet langs de lijninfrastructuur in de industriezone van Oevel. Een nieuw negatief advies voor het project in Hulshout-Heultje lijkt dan ook aannemelijk.

