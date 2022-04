Nieuw circulair kantoorgebouw van Zonnige Kempen is toonbeeld van duurzaamheid: “Kantoorruimte kunnen we omvormen tot bejaardenwoningen”

westerloOp de Grote Markt in Westerlo heeft sociale huisvestingsmaatschappij Zonnige Kempen, die in elf gemeenten actief is, vrijdag haar nieuwe hoofdkantoor officieel geopend. Het gaat deels om een renovatie en deels om een nieuwbouw, maar het bijzondere aan het pand is dat het circulair werd gebouwd. Bestaande materialen hebben er een nieuw leven gekregen en het gebouw is ook makkelijk aanpasbaar. De nieuwe kantoorruimte kan bijvoorbeeld eenvoudig worden omgevormd tot drie bejaardenwoningen.

Het oude kantoorgebouw aan de zijde van de Grote Markt heeft een opknapbeurt gekregen. Daarachter, aan de kant van E.J. van Gansenstraat waar vroeger de parking gelegen was, is een nieuwbouw verrezen met extra kantoorruimte en twee appartementen. De renovatie- en bouwwerken hadden gemeen dat ze vertrokken vanuit het beginsel van circulair bouwen. “Zo hebben we bijvoorbeeld materialen kunnen recupereren bij onze renovatie van de oude woning van dokter Van Bockstal in Vorselaar”, zegt Anneleen Eelen, algemeen directeur van Zonnige Kempen.

Het landschapskantoor kan omgevormd worden tot drie bejaardenwoningen.

“Het houten plafond van ons landschapskantoor is gemaakt van parket uit de oude dokterswoning en ook onze rode tegels in het sanitair blok komen daarvandaan. De granieten vloertegels van ons landschapskantoor zijn dan weer afkomstig uit een bankgebouw in Brussel, waar ze fungeerden als artistieke wandbekleding. In ons lastenboek hebben we niet bepaald hoe het eruit moest zien. Wij hebben de ontwerper de vrijheid gegeven, het belangrijkst was dat de circulaire principes gevolgd werden.”

Geen plinten nodig

Zo kunnen we nog wel even doorgaan. In de keuken werden kasten hergebruikt en de werkbladen van de bureaus aan de balie zijn gemaakt van oude eiken parketvloeren. Gerecupereerde parket, dat effectief als vloer dienst doet, heeft overigens zo zijn voordelen. Aangezien het hout niet meer ‘werkt’ kan er zeer kort tot tegen de muur gewerkt worden en zijn plinten niet nodig. Op nog meer vlakken is het nieuwe kantoorgebouw van Zonnige Kempen een toonbeeld van duurzaamheid.

Het groendak van de nieuwbouw. Achteraan zijn er twee appartementen die indien nodig ook aangepast kunnen worden.

“We hebben een groendak, werken met een warmtepomp en bomen in kleine patio’s zullen op termijn voor een natuurlijke zonwering en afkoeling zorgen”, zegt Joris Van der Flaas, expert duurzaamheid en technieken bij Zonnige Kempen. Het gebouw is ook zodanig vervaardigd dat het makkelijk heringericht kan worden. “De balken zijn bijvoorbeeld niet sterk verlijmd en zijn dus makkelijk uit elkaar te halen. Zo kan het nieuwe kantoor omgevormd worden tot drie bejaardenwoningen. Daarvoor is alles voorzien.”

Nu de materiaalprijzen de pan uit swingen is het hergebruiken van materialen enkel maar interessanter geworden, vindt directeur Eelen. “Voor de mensen is het natuurlijk erg dat de energie- en materiaalprijzen stijgen. Wij hebben ook liever goedkoper materiaal, maar we geloven wel dat deze crisis een katalysator kan zijn naar een economie die meer circulair is, waarbij we meer kijken naar wat we kunnen hergebruiken in plaats van het weg te gooien zoals nu vaak gebeurt.”

Stickers op de vloer vertellen bezoekers meer over de circulaire ingrepen.