Nicolas Madsen en KVC Westerlo trekken met een flinke dosis vertrouwen naar Sclessin: “Die zesde plaats is geen verrassing”

“Als je de rangschikking bekijkt, is dit inderdaad weer een belangrijk duel”, klinkt het bij Nicolas Madsen. “Wij kunnen een concurrent voor de play-offs op drie punten zetten, dat klopt. Maar voor ons is dit gewoon een wedstrijd als alle andere. Of we nu thuis tegen Union, of op Standard spelen, onze intenties blijven altijd dezelfde. We hebben zes keer op rij niet verloren en we zitten in een goeie vorm. Dat vertrouwen nemen we zaterdag mee naar Standard. Er is geen enkele reden om ons aan te passen.”

Leergeld betaald

Misschien wel opletten dat het vertrouwen niet té groot wordt in het Kuipje? “Inderdaad”, beseft Madsen. “Dat is ons dit seizoen al een paar keer overkomen, dat we na een goeie prestatie de week nadien plots weer ten onder gingen. Dat was leergeld en daar hebben we intussen onze lessen uit getrokken. Ik ken de sfeer op Sclessin. De ambiance die daar hangt, is duidelijk een van de beste in België, maar we hebben al getoond dat we ook in moeilijke omstandigheden overeind kunnen blijven. Ons team is nog vrij jong, maar ik denk niet dat we onder de indruk gaan zijn.”

“Ik heb Standard vorig weekend nog aan het werk gezien tegen Anderlecht. Dat was geen al te beste match van beide teams, maar we weten allemaal dat de Luikenaars vrij agressief en direct proberen te voetballen. Het zal niet gemakkelijk worden, maar we hebben al meermaals laten zien dat we onze voet naast de toppers kunnen zetten. Buiten Genk hebben we het elke ploeg uit de top acht al lastig gemaakt, dus wij gaan ook zaterdag weer naar Standard met de bedoeling om er de drie punten te pakken.”

Dé verrassing?

KVC Westerlo lijkt stilaan dé verrassing van 1A te gaan worden? “Wij kennen onze kwaliteiten, dus voor ons is het niet echt een verrassing”, lacht de 22-jarige Deen, die de voorbije weken steeds nadrukkelijke zijn stempel wist te drukken op het Westelse middenveld. “Die zesde plaats is mooi, maar we hebben nog altijd niks in handen. Het kan dus nog alle kanten uit. Anderzijds, we hebben al mooie dingen laten zien dit seizoen en we hebben onszelf nu in die gunstige positie gebracht. Het zou stom zijn om nu al tevreden te zijn en rustig achterover te gaan leunen. We gaan er nog het maximum zien uit te halen.”

