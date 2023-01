Nicolas Madsen en KVC Westerlo kunnen OHL op zeven punten zetten: “We blijven groeien als team”

Ondanks de hoopgevende prestaties van de voorbije weken en de gunstige uitgangspositie in de rangschikking, valt er in Westerlo nog altijd geen enkele vorm van euforie te bespeuren. De beide voeten blijven er stevig op de grond. “Eén blik op de rangschikking zegt genoeg”, klinkt het bij Nicolas Madsen. “Op dit moment is élk duel nog altijd even belangrijk. We wisten dat het heel moeilijk ging worden op Cercle, maar we hebben er de drie punten gepakt. Misschien niet met ons beste voetbal, maar de manier waarop weet achteraf toch niemand meer, dus dat is nu even niet aan de orde. Feit is dat we matchen als deze in het verleden al wel vaker uit handen gegeven hebben. Goed spelen en uiteindelijk toch verliezen, levert niets op. Op dat vlak lijken we dus toch weer een stap vooruitgezet te hebben.”

Met vertrouwen

Westerlo krijgt in elk geval de kans om een belangrijke concurrent op zeven punten zetten. “OH Leuven is inderdaad verplicht om iets komen te rapen”, beseft Madsen. “De druk ligt dus iets meer bij hen. In de heenmatch waren zij met 2-0 nog de betere. Ik was er zelf niet bij toen, maar ik heb de beelden wel gezien. We hebben daar de nodige kansen laten liggen om de partij eventueel in ons voordeel te doen kantelen. OHL is nog altijd een sterk geheel, maar ik denk dat de situatie intussen wel anders ligt. Wij zijn de voorbije maanden steeds verder gegroeid als team. Het vertrouwen is er, we weten waartoe we in staat zijn en het begint steeds beter te draaien. Tegen Antwerp hebben we denk ik wel onze beste prestatie van het seizoen neergezet. Als we dat niveau nu opnieuw kunnen halen, moeten we de drie punten normaal gezien wel kunnen thuishouden.”