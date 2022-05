Ne Flierefluiter viert 40-jarig bestaan met Super Tripel: “Whisky toegevoegd aan onze Westelse tripel”

westerlo/zammelHet is dit jaar 40 jaar geleden dat het Westelse streekbier Ne Flierefluiter van brouwerij Fisser het levenslicht zag. Het hoeft niet te verbazen dat dat jubileum gevierd wordt met nog meer bier. De in oplage beperkte ‘Ne Flierefluiter Super Tripel’ bevat een scheutje whisky en vanilletoetsen. “Persoonlijk vind ik het neigen naar champagnebier”, vertelt Jan Vissers.

Destijds was Ne Flierefluiter een van de eerste streekbieren van de Kempen. “Je had wel Westmalle, maar voor de rest was er weinig te bespeuren in de regio”, vertelt Peter Vissers, de oprichter van brouwerij Fisser. Als jonge ondernemer voelde hij het kriebelen om een bier met lokale eigenheid te brouwen. Op 14 mei 1982 was Ne Flierefluiter, vernoemd naar de spotnaam van de inwoners van Westerlo, officieel een feit.

Twee jaar later kreeg het bier redelijk wat aandacht van de pers toen koning Boudewijn op bezoek was in Westerlo. “Burgemeester Jef Thys bood zijne majesteit ons streekbier aan en de koning dronk op de gezondheid en het welzijn van de Kempenaren. De scène kwam uitgebreid in het nieuws. De ene na de andere telefoon kwam toen binnen.”

Volledig scherm © Wouter Demuynck

Millenniumbrouwsel

Zoals vele andere brouwerijen, ging ook brouwerij Fisser in 2000 aan de slag met een millenniumbrouwsel. Die Westelse tripel van 8,5 graden was eenmalig bedoeld, maar werd in 2003 uiteindelijk het vaste tripelbier van Ne Flierefluiter.

Met de Eeuwling, een donkere Flierefluiter ter ere van het 100-jarige bestaan van het kasteel van gravin Jeanne de Merode, zat er sinds 2002 al een tweede bier in het gamma. In 2016 volgde Hop! Hop! Hoera!, een wat meer bitter bier met verschillende hopsoorten. Nu is er dus de Super Tripel, een tijdelijk bier dat het 40-jarig bestaan van Ne Flierefluiter in de kijker zet.

Champagnebier

“Het is een bier op basis van onze Westelse tripel waar we whisky aan toegevoegd hebben. Het bier is ook oaked en heeft dus een vanillesmaak. Persoonlijk vind ik het neigen naar champagnebier”, vertelt Jan Vissers, zoon van Peter en whiskykenner. In de Prik & Tik in Zammel (Geel), de drankenhandel van de familie Vissers, heeft hij zijn eigen whisky-speciaalzaak.

Volledig scherm Het bier van 10 graden is beschikbaar in flessen van 33 en 75 cl. © Wouter Demuynck

“De whiskyblend van zo’n 82 liter heb ik zelf samengesteld, maar het is top secret wat erin zit (lacht). Er zit uiteraard whisky in van de Arran distillery, de Schotse whisky waarvan ik de trotse ambassadeur ben in België. Het mengsel bevat jonge, maar ook oude whisky. Het is ook eenmalig, want dit kan ik niet meer namaken.”

Godchild Brewing

De Super Tripel is maar tijdelijk verkrijgbaar, want er werd maar iets meer dan 5.000 liter gebrouwen. Het bier is uiteraard te vinden bij Prik & Tik Zammel, maar ook bij drankenhandels in de buurt. Er zijn flesjes van 75 en 33 cl.

De opvolging lijkt intussen verzekerd, want ook Mauro Vissers – kleinzoon van Peter en zoon van Jan – is aan het brouwen geslagen met zijn microbrouwerij GCB, een verwijzing naar zijn grootvader. “Dat staat voor Godchild Brewing, want naast mijn ‘vokke’ is hij ook mijn peter. En het is in zijn kelder dat mijn opstelling staat. Ik doe het bewust niet onder de naam Flierefluiter omdat ik aparte dingen wel doen. Intussen heb ik al drie biertjes gebrouwen.”