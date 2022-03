Muzikale show Café Chantant vervangt afgelaste musical Hairspray

westerloKomende zaterdag pakt de vereniging Westel Musical uit met een Café Chantant in De Zoerla in Westerlo. De muzikale avond met live-orkest en een tiental solisten, die bekende nummers uit de musical- of entertainmentwereld brengen, komt er ter vervanging van de musical Hairspray die tot driemaal toe niet kon doorgaan wegens de coronamaatregelen.

De Westelse musicalvereniging zou op zaterdag 2 april 2022 eindelijk in première gaan met de Broadway-musical Hairspray. Het dagelijks bestuur startte met de voorbereidingen in het najaar van 2018 en de eerste repetities dateren al van voorjaar 2019. Tot driemaal toe probeerde de vereniging om de productie op de planken te krijgen, maar de coronamaatregelen staken daar telkens een stokje voor.

“We hebben drie keer stilgelegen met een pauze van enkele maanden. Hierdoor hebben zich telkens grote cast- en regisseurswissels voorgedaan, wat niet evident was om telkens terug ingevuld te krijgen”, vertelt voorzitter Bart Pelgrims. “De geldende veiligheidsvoorschriften lieten lange tijd niet toe om in groep te zingen of te musiceren, terwijl dansrepetities soms wel toegelaten werden. De organisatie nam soms erg absurde proporties aan, wat niet meer haalbaar werd op lange termijn.”

Beauty and the Beast

Westel Musical heeft ondertussen al heel wat musicalkaskrakers gebracht, zoals onder andere Disney’s Beauty and the Beast en Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat. De vereniging is ondertussen uitgegroeid tot een groep van meer dan 60 leden. Om cast, orkest en crew tóch nog een podiummoment te gunnen, organiseert Westel Musical nu zaterdag een muzikale avond waarin een aantal nummers van de musical Hairspray toch nog op scène worden gebracht.

Met de avond hoopt de vereniging om alsnog een enthousiast publiek op de been te brengen om alle geleverde inzet met de nodige aanmoediging te belonen. Iedereen is welkom in zaal De Zoerla voor de gratis muzikale show. Reserveren is niet nodig. Ter plaatse zijn, naast de klassieke drankjes, ook kaasplankjes en diverse wijnen te verkrijgen.