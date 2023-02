Minitheatra viert 20ste verjaardag met best of-productie

Kentekens gestolen van zeven geparkeer­de wagens in Nieuwstraat

Op de centrumparking in de Nieuwstraat zijn vrijdagavond- of nacht zeven kentekens gestolen. Omstreeks 10.30 uur zaterdagochtend merkte men op dat zeven geparkeerde wagens het plots zonder achterste nummerplaat stelden. De daders zijn spoorloos. Het is ook onduidelijk of de daders vandalisme wilden plegen of andere intenties hadden.