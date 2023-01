Minister Zuhal Demir verleent toch vergunning voor vier windturbines in Hulshout-Heultje, actiecomité gaat vrijwel zeker in beroep

heultje/hulshoutVlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) heeft donderdag een vergunning aan Luminus verleend voor de bouw van vier windturbines op het industriepark Hulshout-Heultje. Zo ziet het energiebedrijf in beroep nog een bijkomende windturbine vergund worden, want de deputatie had eerder maar een goedkeuring voor drie windturbines gegeven. Het actiecomité dat zich al enige tijd roert tegen de komst van de windturbines trekt vrijwel zeker naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

De vergunning voor de vier windturbines - één in Heultje (Westerlo) en drie op het grondgebied van Hulshout – met een tiphoogte van 200 meter is de zoveelste episode in het windmolendossier Hulshout-Heultje. De eerste aanvraag van Luminus, toen nog om vijf windturbines te bouwen, dateert al van de zomer van 2020. Maar minister Zuhal Demir verleende toen geen vergunning. Begin 2022 waagde Luminus een nieuwe poging, ditmaal met de betrachting om vier windturbines te plaatsen.

Veiligheidsrisico’s

Doordat er één windturbine minder in de aanvraag zat, verhuisde het dossier naar de deputatie van de provincie Antwerpen, dat uiteindelijk drie van de vier windturbines vergunde. Tegen die beslissing gingen drie partijen in beroep: enerzijds Luminus omdat het een vergunning voor alle windturbines wilde, anderzijds het schepencollege van Westerlo en het actiecomité omdat zij tegen de komst van elke windturbine op die locatie zijn. Het is nu Luminus dat aan het langste eind trekt in de beroepsprocedure, tot teleurstelling van het actiecomité.

“Ik heb de motivering nog niet gelezen, maar de huidige aanvraag is eigenlijk zowat identiek aan de aanvraag in 2020, buiten dan dat het nu om vier in plaats van vijf windturbines gaat”, zegt raadslid Frans De Cock (Open & Positief Westerlo), die ook lid is van het actiecomité. “Toen werden ze door de minister alle vijf geweigerd wegens onder andere de veiligheidsrisico’s en de strijdigheid met de goede ruimtelijke ordening. De locaties en omgeving zijn hetzelfde: als er toen niet aan voldaan werd dan nu toch ook niet?”

Volledig scherm Op dit kaartje is te zien waar de vier windturbines zouden komen. © Luminus

Gunstige adviezen

Op het kabinet van Zuhal Demir klinkt het dat er een vergunning is verleend omdat onder meer de Vlarem-normen inzake geluid worden nageleefd en de impact op natuur ook als beperkt wordt beschouwd. De afstand tot woongebied wordt ook als voldoende ingeschat. “De aanvraag voldoet aan de principes van goede ruimtelijke ordening, omdat de windturbines nu per vier zijn geclusterd. Het dossier bevat nu ook een motivatie waarom ze de windturbines net daar plaatsen. Dat heeft bijvoorbeeld te maken met optimale windrichtingen. Bij de vorige aanvraag was er ook geen sprake van een motivatie rond de veiligheidsrisico’s en dat is nu wel het geval. Op die manier heeft Luminus aan twee weigeringsgronden van destijds kunnen beantwoorden.”

Dat de minister het dossier destijds integraal weigerde en nu alle aangevraagde windturbines goedkeurt is volgens de woordvoerder niet zo vreemd. “Op Vlaams niveau gaan we veelal over tot een volledige weigering ofwel een volledige vergunning, omdat men van oordeel is dat over het hele project goed moet nagedacht worden. Als je pakweg maar de helft van een project vergunt, geef je eigenlijk al aan dat over het project niet goed is nagedacht. Ik wil ook nog onderstrepen dat alle adviezen, buiten die van de gemeente Westerlo, gunstig waren.”

In beroep

Raadslid De Cock meent dat de minister met haar beslissing de vlucht vooruit heeft genomen. “De minister had volgens ons beter de lopende herziening van de Vlarem II-normen afgewacht. De verwachting is immers dat die normen, onder meer wat betreft de afstand tussen bewoners en windturbines, verstrengd zullen worden. In het kader van het voorzorgsprincipe had ze beter een beslissing afgewacht.”

Het actiecomité gaat vrijwel zeker in beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. “We zijn niet tegen hernieuwbare energie, maar deze locatiekeuze is gewoonweg fout. De windturbines komen vlak naast twee campings, waardoor de uitbaters economische schade lijden, en woonkernen. In Vlaanderen zijn er veel betere locaties hiervoor. Ik heb het gevoel dat de minister gezwicht is voor de huidige energiesituatie. Natuurlijk is het belangrijk om op zoek te gaan naar alternatieve energiebronnen, maar moeten die dan per se hier komen?”

