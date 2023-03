MIJN DORP. Philip ‘Mr. Proper’ Ver Elst over zijn Oosterwijk: “Picknicken met mijn dochters bij Kamp C, dat vind ik geweldig”

JUPILER PRO LEAGUE Gevleide 1-2-zege op Oostende brengt KVC Westerlo weer stap dichter bij play-off 2. Matchwin­naar Sinan Bolat: “Lelijke overwinnin­gen tellen ook mee”

Met een ietwat gevleide 1-2-zege heeft KVC Westerlo zich zaterdagavond in Oostende alweer een flinke stap dichter bij een plaats in play-off 2 gebracht. Een rake kopbal van Kyan Vaesen al vroeg in de partij en een afgeweken schot van Lukas Van Eenoo in blessuretijd volstonden voor de Kemphanen om de volle buit mee te graaien aan de Kust.