Maxim De Cuyper en KVC Westerlo moeten Cercle Brugge achter zich zien te houden: “Top acht is realistisch, maar niet prioritair”

Op 24 juli vorig jaar vierde Westerlo zijn wederoptreden op het hoogste niveau nog met een relatief vlotte 2-0-thuiszege tegen Cercle. Hoe liggen de verhoudingen ruim vijf maanden later? “Ik denk dat de doelstellingen voor beide clubs nog altijd dezelfde zijn”, aldus Maxim De Cuyper. “Zo snel mogelijk het behoud zien veilig te stellen en dan zien hoe hoog we eventueel nog kunnen geraken. Er is niet veel veranderd. Het zijn nog altijd dezelfde ploegen met elk hun eigen manier van voetballen. Alleen bij Cercle is er een nieuwe trainer gekomen, waarna ze zich met een sterke reeks weer tussen de mensen geknokt hebben. Het vertrouwen in Brugge zal dus groot zijn, maar bij ons werd de knop na de 3-3 tegen Antwerp snel weer omgedraaid. Je kan er niets meer aan veranderen, dus het heeft geen zin om er nog lang blijven bij stil te staan. Afhankelijk van de tegenstander moet je je soms misschien wel even aanpassen om de ruimtes te vinden, maar wij gaan ook zaterdag gewoon weer van onze eigen principes uitgaan.”

Brede middenmoot

De partij tegen Cercle is het begin van een belangrijke maand januari. “Het verschil is inderdaad heel klein”, beseft De Cuyper. “Wij kunnen afstand nemen, of Cercle kan over ons heen springen. We weten dus wat ons te doen staat. Of de top acht haalbaar is voor Westerlo? Waarom niet? Maar het is zeker niet prioritair. De middenmoot is heel breed, met veel ploegen die aan elkaar gewaagd zijn. We hebben punten gepakt tegen topclubs, maar we hebben het soms ook laten afweten tegen de rechtstreekse concurrenten. Het is dus moeilijk om voorspellingen te doen, of om te zeggen dat deze maand al cruciaal gaat zijn. Het zal van de kleine details afhangen of het uiteindelijk in ons voor- of nadeel zal uitdraaien.”