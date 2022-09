Mathieu & Guillaume stellen nieuw album voor in De Zoerla

westerlo Historalia brengt met Damiaan en Ma­rie-Antoinette twee openlucht­spek­ta­kels in 2023

Het Westelse productiehuis Historalia brengt in 2023 niet één, maar twee openluchtspektakels. Zowel Damiaan als Marie-Antoinette zullen evenwel niet aan het kasteel de Merode in Westerlo vertoond worden, wel in respectievelijk Scherpenheuvel en Torhout.

31 augustus