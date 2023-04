Mathias Fixelles (KVC Westerlo) na 3-1-nederlaag tegen AA Gent: “We hebben het zelf uit handen gegeven”

Laakdalse deelgemeen­ten strijden om titel van 'Fitste deelgemeen­te’ tijdens stappen­clash: “Elke stap of minuut beweegtijd telt”

De gemeente Laakdal wil haar bewoners stimuleren om meer te bewegen. Daarom hebben de diensten gezondheid en sport de handen in elkaar geslagen en organiseren ze in mei een stappenclash: een wedstrijd waarbij de verschillende deelgemeenten al wandelend, lopend of fietsend tegen elkaar strijden.