Mathias Fixelles en KVC Westerlo geven zege nog uit handen na aangename pot voetbal: “Heel jammer dat we de zege niet over de streep kunnen trekken hebben”

voetbal jupiler pro leagueMet KVC Westerlo valt er dit seizoen altijd wel iets te beleven. In de laatste match van het jaar gingen de Kemphanen dinsdagavond in het eigen Kuipje ook weer voluit hun kans tegen het ambitieuze Antwerp. Na een aangename pot voetbal werd een schijnbaar zekere 3-1-voorsprong in de laatste vijf minuten nog uit handen gegeven (3-3).

Onnodig te vragen dus welk gevoel er na afloop overheerste. “Ontgoocheling”, aldus Mathias Fixelles. “Uiteraard. Het was onze eerste match na de herfstbreak. Het was dus nog even wennen. De eerste tien minuten waren moeilijk. Antwerp kwam hoog druk zetten, maar dan zijn we stilaan beter beginnen voetballen en hebben we zelf toch ook wel de nodige kansen gecreëerd. Het is zoals de trainer zei: we hebben alles goed gedaan, maar we hebben de zege niet over de streep kunnen trekken.”

“Het kon alle kanten uit. Antwerp ging op het einde powerplay spelen. Met lange ballen, twee sterke spitsen en de nodige duelkracht. Daar hebben we niet volwassen genoeg op verdedigd. We spelen offensief voetbal, maar daardoor komt er ook veel ruimte achterin. Ook daar moeten we dus weer de nodige lessen uit trekken voor het verdere verloop van de terugronde.”

Fier op prestatie

“Als je ziet welke kwaliteiten er bij Antwerp rondlopen, vind ik dat we al bij al wel fier mogen zijn op onze prestatie”, meent Fixelles. “Vincent Janssen stond een paar weken geleden bijvoorbeeld nog op het WK. Zijn doelpunt bracht Antwerp terug in de match. Dat maakt nu eenmaal het verschil tussen de top en de middenmoot. Het draait om de punten. Vooraf hadden we misschien wel getekend voor een gelijkspel, maar als je het matchverloop bekijkt, mogen we er eigenlijk niet tevreden mee zijn. We hadden naast Standard kunnen staan op de zesde plaats, maar goed. De volgende match tegen Cercle Brugge wordt weer minstens even belangrijk.”

Positief getoond

Een gretige Mathias Fixelles pakte iets na het uur uit met een droge knal voor de 3-1, maar dat volstond dus niet voor de overwinning. Ondanks de late tegenslag sluit de centrale middenvelder af met een positieve noot. “We hebben ons nog eens getoond”, klinkt het. “Op een positieve manier. Het was niet máár tegen Westerlo. We hebben het Antwerp heel lastig gemaakt en dat is onze eigen verdienste. Het blijft alleen jammer dat we onszelf er niet voor beloond hebben.”

Lees ook: meer voetbal in de JPL