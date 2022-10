Man (26) vuurt op E313 naar auto met kindje op achterbank: “Dit had veel slechter kunnen aflopen voor ons zoontje”

WesterloTerwijl hij op de E313 aan het rijden was, heeft de 26-jarige Kevin B. uit Westerlo met een airsoftwapen naar een andere auto geschoten. Hij schoot daarbij een raam van de wagen kapot. “Ons zoontje zat bij ons in de wagen. Als hij aan de andere kant had gezet, was dit slecht afgelopen.” De schutter riskeert twee jaar cel.

Kevin B. uit Westerlo was samen met zijn schoonbroer naar een stockverkoop in Ranst geweest. Ze kochten er enkele wapens. Op de terugweg naar huis werd één van die wapens al meteen gebruikt. Op de E313 merkte hij de auto van S.H. op. Een man die hij al acht jaar niet meer had gezien, maar met wie hij nog een eitje had te pellen. “Nadat hij het slachtoffer eerst van de baan probeerde te rijden, nam hij een airsoftwapen en schoot hij naar het voertuig”, vertelt de openbare aanklager. “In de auto zat een klein kindje. Als hij elders in de wagen had gezeten, had het kind het glas van de ruit in zijn gezicht gekregen.”

Passagierszetel

S.H. zakte vrijdag samen met zijn echtgenote af naar de rechtbank. Ook zij zat bij hem in de auto op het moment van de schietpartij. “We waren op weg naar een verjaardagsfeestje van een nichtje. Kevin B. beweert dat het een impulsieve beslissing was om te schieten, maar dat klopt niet. Hij had ons eerst al van de weg proberen te rijden”, aldus de slachtoffers. “Ons zoontje zat achter de passagierszetel. Als hij achter de bestuurderszetel had gezeten, had hij het glas recht in zijn gezicht gekregen. Dit had zoveel slechter kunnen aflopen.” De slachtoffers schrikken nog steeds van elke knal die ze horen en hebben schrik in de wagen dat ze achtervolgd worden.

Shock

Het openbaar ministerie tilt zwaar aan de feiten en vraagt een effectieve gevangenis van twee jaar voor Kevin B. De schutter hoopt op een voorwaardelijke straf. “Mijn cliënt beseft dat dit veel erger had kunnen aflopen. Hij was meteen zelf in shock door wat hij gedaan had, en heeft zijn auto meteen aan de kant gezet”, reageert zijn advocate.

Beveiliging

Kevin B. verloor in december 2021 zijn zoontje. Sindsdien loopt hij volgens zijn advocate rond met frustraties en onderdrukte woede. Dat heeft dan op 6 maart tot de feiten geleid. “Hij werd vroeger gepest door S.H. en zijn echtgenote heeft vroeger nog slagen gekregen van die man. Bij het zien van de auto is dat naar boven gekomen. Maar mijn cliënt dacht dat de beveiliging van het wapen opstond. Hij had nooit gedacht dat er een kogeltje uit zou komen en dat hij schade zou berokkenen. Hij had ook niet gezien dat het zoontje op de achterbank zat.”

Kevin B. drukte op de rechtbank zijn spijt uit tegenover de slachtoffers. “Het gebeurde allemaal heel snel. Ik heb er spijt van.” De schoonbroer van B. – die bij hem in de auto zat – riskeert een gevangenisstraf van 10 maanden voor inbreuken op de wapenwetgeving.

Het vonnis volgt op 4 november.

