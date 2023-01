Lukas Van Eenoo en KVC Westerlo moeten de recente nul op zes zien goed te maken op Zulte Waregem: “Ons enthousiasme is nog altijd onze sterkte”

De recente nul op zes tegen OHL en Genk heeft alvast geen invloed op het vertrouwen in het Kuipje. “We kunnen onszelf niets verwijten”, klinkt het bij Lukas Van Eenoo. “We hebben in die twee duels telkens goed gespeeld, maar het heeft jammer genoeg geen punten opgeleverd. Dat geeft een zuur gevoel. Tegen Genk hebben we nauwelijks kansen weggegeven, maar we slikken wel drie tegendoelpunten. Dat is typerend. Het geluk stond nu even niet aan onze kant. Hopelijk is dat zaterdag wel weer het geval.”

Ander Zulte Waregem

Tegen een ploeg in vorm, blijkbaar? “Een verplaatsing naar Zulte Waregem is nooit gemakkelijk”, beseft Van Eenoo. “Net zoals elke match, trouwens. Op een paar topclubs na, zijn alle ploegen in 1A aan elkaar gewaagd. Dat merk je elke week opnieuw in de resultaten. Er zitten geen zwakke schakels tussen. Met de komst van Vormer en Brüls heeft Zulte Waregem er een pak ervaring bijgekregen en die overwinning op Anderlecht zal hun zelfvertrouwen wel weer een boost gegeven hebben. Zij hebben vooraan ook een paar spitsen rondlopen waar we aandachtig zullen voor moeten zijn. Dit is duidelijk niet meer hetzelfde team als voor Nieuwjaar. Wij zullen allemaal top moeten zijn om er iets te gaan rapen.”

Vooruit voetballen

Als we de statistieken er even bijhalen heeft Westerlo met 41 doelpunten de op twee na beste aanval (alleen Union en Genk doen beter), maar jullie slikten ook al 38 tegengoals. “Dat ligt nu eenmaal aan onze manier van spelen”, stelt Van Eenoo vast. “Wij hebben een ploeg die graag het balbezit heeft en vooruit wil voetballen. Maar daardoor geven we achteraan ook wel de nodige ruimte weg. Dat is inderdaad nog voor verbetering vatbaar, maar er wordt hard aan gewerkt op training. Het siert ons wel dat we er altijd blijven voor gaan. Ons enthousiasme is nu eenmaal onze sterkte. Die aanpak heeft ons al de nodige successen opgeleverd, dus we blijven gewoon voortdoen zoals we bezig zijn. Bij Zulte Waregem gaan we zaterdag gewoon weer ons eigen spel spelen en dan zien we wel wat het oplevert.”

Ancien Lukas Van Eenoo (31) is hersteld van zijn achillespeesblessure, maar moet voorlopig nog even wachten op een basisplaats. “Het belangrijkste is dat ik opnieuw fit en pijnvrij ben”, besluit de centrale middenvelder. “Ik ben al heel blij dat ik na mijn operatie al zover sta op dit moment. Daar had ik op voorhand meteen voor getekend. Alle respect voor het team ook. De ploeg staat goed momenteel, dus voor mij is het nog even wachten op een kans. Als die er komt, zal ik ze zeker wel grijpen. We gaan er allemaal samen voor.”

